الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس تسجيل 20633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و835 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و291761 والوفيات إلى 256287.

شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 256 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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