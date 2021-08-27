بالصور.. الإمارات تبدأ استضافة العائلات الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت دولة الإمارات في استضافة العائلات الأفغانية وتوفير الرعاية لها في المجتمع مؤقتاً، في إطار مبادرتها الإنسانية.

وتنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار المبادرات الإنسانية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت الدولة استضافة العائلات الأفغانية من نساء وأطفال.



إضافة إلى اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة ويحقق الأهداف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف.









في السياق علق الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على بدء استضافة الدولة للعائلات الأفغانية.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة على تويتر، إن "توجيهات ولي عهد أبوظبي (الشيخ محمد بن زايد آل نهيان)، بشأن مبادرات الإمارات تجاه الشعب الأفغاني تقع في سياق النهج الإنساني الذي نفخر به".

تأتي هذه المبادرة تزامنا مع قيام دولة الإمارات بتسهيل تقديم الدعم واستقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.





وتلعب دولة الإمارات حاليًا دورًا مهمًا في عمليات الإجلاء، حيث وصل عدد الأفغان ورعايا الدول الصديقة الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ بداية أغسطس وحتى الآن إلى 39.827 شخص.

ووافقت دولة الإمارات، في 20 أغسطس/آب على استضافة 5000 مواطن أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.