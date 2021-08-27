شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 221 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الخميس، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 10 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 517 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 237 ألفا و56 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى مساء الخميس، بلغ 287 ألفا و 159 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 701 حالة.