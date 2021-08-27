شكرا لقرائتكم خبر عن جهود «إجلاء كابول» تتواصل رغم «الدماء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمريكيون أمس الخميس، نقلا عن تقارير أولية: إن انفجارا وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول أثناء عمليات ضخمة للإجلاء ،أسفر عن سقوط عشرات ما بين قتلى وجرحى من الأمريكيين والمدنيين.

وقال مسؤول في طالبان: إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس الحركة، بينما قال مستشفى الطوارئ بكابول: أكثر من 30 مصابا في انفجارات المطار وستة توفوا في طريقهم إلى المستشفى. يأتي هذا مع اقلاع آخر ثلاث طائرات للجيش الألماني من مطار كابول، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس: إن الوقت ينفد لإجلاء الباقين في أفغانستان.وأضاف: «أجلينا الغالبية العظمى».

وأعلن العديد من الدول الأوروبية أمس، انتهاء عمليات الإجلاء الخاصة بها أو أنها ستنتهي.