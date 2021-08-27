شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يمني بإعدام زعيم الحوثيين والإرهابي الإيراني «إيرلو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة عسكرية يمنية حكما بالإعدام حدا وتعزيرا رميا بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين من قادة الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

كما تضمن منطوق الحكم، مصادرة جميع أموال المدانين، بما نسب إليهم في قرار الاتهام، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وكانت النيابة العامة العسكرية اليمنية، قد اتهمت المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وقضت المحكمة، بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكرا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

كما قضت المحكمة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها، وتسليمه لوزارة الدفاع اليمنية.

وشمل منطوق الحكم، مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي، لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى، كما ألزم الحكومة اليمنية، بوضع إستراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب.

على جانب آخر، طالب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، المجتمع الدولي، بمضاعفة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.

وجدد صالح، اتهامه للميليشيا برفض السلام والاستمرار في التصعيد الميداني، واستقدام الأسلحة الإيرانية في مهمة زعزعة الاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة، وتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وبحسب الوكالة، فإن الفريق محسن تطرق خلال لقائه، ليل الخميس في مدينة الرياض، بالسفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في بلاده، خلال مفاوضات السلام المختلفة، مؤكدا حرص الحكومة الدائم على تحقيق السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتطرق نائب الرئيس اليمني، في اللقاء، إلى جهود المملكة العربية السعودية على صعيد استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة لممارسة مهامها في الميدان.

من جانبه أكد السفير البريطاني، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن.