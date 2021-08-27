سيراليون تفتح القنصلية الـ25 بالصحراء المغربية.. واتفاقات تعزز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت جمهورية سيراليون الأفريقية فتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، لتكون بذلك القنصلية رقم 25 في الأقاليم الجنوبية بالمغرب.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، ديفيد فرانسيس، أن بلاده ستفتح، الإثنين المقبل، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي أعقب لقاء مشترك له مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط.

وقال الوزير السريليوني، إنه "بالنظر للعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلدينا، فإن سيراليون ستقوم بالافتتاح الرسمي لسفارة لها بالرباط وقنصلية عامة بالداخلة".

وشدد على أنه بالنسبة لجمهورية السيراليون، فإن الصحراء تعد منطقة خاضعة للسيادة المغربية.





ووصف العلاقات الثنائية التي تربط قيادة البلدين بـ"الخاصة"، مشددا على أن كُل من العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس السريليوني جوليوس مادا بيو، يعملان على تعزيز هذه الروابط "الموثوقة والطويلة الأمد".

وفي المقابل، رحب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة بهذه الخطوة، مؤكدا أنه من خلال هذا القرار تشهد العلاقات بين البلدين اليوم"نقلة نوعية".

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس الدعم المتواصل لمغربية الصحراء على المستوى الدولي، وخاصة على المستوى الأفريقي.

خارطة طريق

ووقع الطرفان، على هامش محادثاتهما، خارطة طريق للتعاون بين المغرب وجمهورية سيراليون بهدف توطيد العلاقات الثنائية في عدة مجالات.

وتتعلق خارطة الطريق بمجالات التربية والتكوين، والتعاون التقني، والترويج الاقتصادي والاستثمارات، والتعاون في مجال الأمن، علاوة على تبادل الزيارات الرسمية.





وبحسب رئيس الدبلوماسية السيراليونية، فإن خارطة الطريق مصممة بطريقة "واضحة" للغاية، وهو ما سيمكن من تجسيد محتواها على أرض الواقع.



ولفت ديفيد فرانسيس إلى وجود الكثير من الأشياء لتتعلمها بلاده من المغرب، الذي كان ناتجه المحلي الإجمالي قبل 15 عام يعتمد بشكل كبير على قطاعي الزراعة والسياحة، أما اليوم فهو يعتمد على صناعة السيارات والطيران، وهو "تحول ضخم".

استفادة من التجارب المغربية

وأعلن الوزير رغبة بلاده في الاستفادة من التجارب والخبرات المغربية على المستوى الدبلوماسي، وخاصة داخل هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إذ تسعى سيراليون إلى الحصول على مقعد عضو غير دائم للفترة 2024-2025.

أما الوزير المغربي، ناصر بوريطة، فقد شدد على أن خارطة الطريق تأتي في إطار التطور "المستمر" الذي تعرفه العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وهي علاقات تقوم على أساس الصداقة المتينة والتضامن بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس جوليوس مادا بيو.





وفي هذا الصدد، أبرز بوريطة أن المغرب وسيراليون اتفقا على الإعداد لانعقاد اللجنة المختلطة العليا المغربية -السيراليونية مطلع العام المقبل في فريتاون، بالتزامن مع افتتاح تمثيلية دبلوماسية مغربية بالعاصمة السيراليونية وانعقاد منتدى لرجال الأعمال من البلدين.

وأوضح أنه تماشيا مع رؤية قائدي البلدين في مجال التنمية البشرية والتكوين، اتفقت الرباط وفريتاون أيضا على تخصيص 70 منحة دراسية لطلبة سيراليون، 20 منها بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.



وفي إطار التنسيق والتضامن بين البلدين، اتفق المغرب وسيراليون أيضا على الدعم المتبادل لترشيحات البلدين من أجل شغل مقاعد بالمنظمات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، قال السيد بوريطة، إن المغرب سيدعم ترشيح سيراليون لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025.



كما عبر الوزير السيراليوني عن دعم بلاده لمشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب.



وشدد على أن بلاده "لا يساورها أدنى شك في أن هذا المشروع سيعود بالفائدة عليها، على غرار باقي الدول الأخرى في منطقة غرب أفريقيا".