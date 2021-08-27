دوي انفجار قوي في كابول.. وطالبان تؤكد أنه ليس هجوما جديدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

دوي انفجار قوي كابول، فجر الجمعة، بعد ساعات على تفجيرين انتحاريين استهدفا مطار كابول، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.



وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، بعيد ذلك في تغريدة، إن هذا الانفجار ليس ناجما عن هجوم، بل تدمير الجيش الأمريكي تجهيزات عسكرية في مطار العاصمة كابول، لكن القوات الأمريكية لم تؤكد ذلك على الفور.

وكان تنظيم داعش أعلن قبيل ذلك مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي نفذ بعد ظهر الخميس قرب مطار كابول، حيث تواصل الدول الغربية عمليات الإجلاء الكثيفة لأجانب وأفغان راغبين بمغادرة البلاد خوفا من انتقام حركة طالبان.