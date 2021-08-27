في المناطق الحدودية التركية.. استقبال فاتر للأفغان الفارين من بلدهم‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

ينتظر رمضان باران منذ الصباح الباكر وحتى حلول المساء أمام مقهى في إقليم ”فان“ شرق تركيا، ليجد عملا في المعمار، لكنه يقول إن ذلك لم يعد متاحا بسبب المهاجرين الأفغان الراغبين في العمل مقابل أجر أقل.



وقال باران (63 عاما): ”نجلس في هذا المقهى طوال اليوم. نحضر إلى هنا في السادسة صباحا ونبقى حتى الثامنة مساء ولا نجد عملا“.

وأوضح أن نحو 15 رجلا آخرين يجلسون معه يواجهون نفس المعضلة، مضيفا: ”المهاجرون لم يتركوا لنا عملا. لا يمكننا الحصول على عمل. شعبنا جائع“.