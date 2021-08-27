شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: تطبيق قانون تنظيم المركبات سيكون بأفكار غير تقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وضع الشارع المصرى وبخاصة في حاجة إلى نظرة شمولية من أجل تطوير المنظومة المتعلقة بالسيارات والشوارع ذاتها من أجل مواكبة استراتيجية مصر 2030، موضحاً أن قانون "تنظيم المركبات"، يأتي في إطار الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه الدولة من أجل المصلحة العامة وخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن تطبيقه بطريقة غير مدروسة سيسقطه شعبياً.

وأضاف "السجينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، أنه تواصل مع وزير التنمية المحلية، من أجل تطبيق القانون وتم التوصل إلى تدريب القائمين على تنفيذ القانون وإعداد تصور كامل يجعل المواطن متقبل تطبيقه، لافتاً إلى أن تطبيق القانون سيكون بأفكار غير تقليدية.