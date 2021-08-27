شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون مستفيد من برامج الوعى والانتماء بخطة الشباب للعام الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفعيلا لاستراتيجية الدولة المصرية فى بناء الشخصية، وتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة فى صناعة الوعى، وترسيخ الهوية وتعزيز قيم المواطنة، شملت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج بقطاع الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية تخدم تلك المستهدفات.

وذلك فى إطار الإيمان بأهمية تلك الخدمات فى تنوير العقول وتنمية الفكر العقلى والتصدى للأفكار الظلامية والمحاولات الخبيثة لتسللها بين الشباب والتصدى للتطرف.

وتتضمنت الخطة، رصد استثمارات بقيمة 1.6مليار جنيه من أجل التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية، وتتضمن برامج شبابية تصل لـ158 برنامج موجهة لما يقرب من 14 مليون شاب بتكلفة تصل لـ630 مليون جنيه، وتتمثل فى بث روح الولاء والانتماء بين النشء بواقع 19 برنامجا يستفيد منه 291 ألف شاب، و7 برامج لصالح تنمية الوعي السياسي باستفادة 287 ألف شاب، و20 برنامجا لتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي لصالح 144 ألف مواطن، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية ضمن 78 برنامجا، بجانب التوسع فى الأنشطة الترويجية لشغل أوقات الفراغ، بجانب دعم الخدمات الشبابية برامج وأنشطة، وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

وعملا بأن الرياضة تسهم فى بناء الإنسان، تشمل الخطة تطوير المنشآت الرياضية بإنشاء وتطوير مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية تصل لـ48 مركزا، فضلا عن إنشاء وتطوير 7 مدن شبابية في محافظات القاهرة، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، إلى جانب إنشاء وتطوير 6 منتديات شباب في محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، الجيزة.

كما ستعمل على إنشاء وتطوير 7 استادات رياضية، 8 أندية رياضية، 6 أندية للمعاقين، 14 صالة مغطاة، 2 مدينة رياضية، 11 حمام سباحة.