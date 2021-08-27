بسبب وجبة فاسدة.. تسمم 8 أشخاص في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، بمركز فوه في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الخميس، وصول 8 أشخاص إلى قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى فوه المركزي، نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي.

والمصابون هم: "خالد.م.ز"، 48 عامًا، ومنال.ع.ز"، 46 عامًا، و"أحمد.خ.ز"، 15عامًا، و"اسامة.خ.ز"، 13 عامًا، 13سنة، و"إسراء.خ.ز"، 7 أعوام، والآء.خ.ز"، 19 عامًا، ويقيمون بمركز مطوبس، و"سعيدة.م.ع"، 31 عامًا، و"إيمان.ر.م"، 27 عامًا، وتقيمان بقرية السالمية التابعة لمركز فوه.