​المشرف على مكتب التنسيق يكشف تفاصيل إعلان بدء المرحلة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، إن إعلان نتيجة التنسيق بعد إغلاق موقع تسجيل الرغبات بـ72 ساعة، مضيفًا أن المرحلة الثانية سيتم إعلانها من وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي، بالإضافة إلى إعلان الحد الأدنى والأعلى وبداية التنسيق ونهاية المرحلة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC" تقديم سارة حازم، أنه تم مد اليوم فرصة لطلبة المرحلة الأولى لتقديم التنسيق والذي بلغ عددهم 3500 طالب لم يقدموا في المرحلة الأولى، وفرصة للطلاب التي قدمت أن تراجع الرغبات مرة أخرى.

وتابع أن عدد المتقدمين في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 117 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2022.

وشدد رئيس قطاع التعليم العالي على ضرورة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.