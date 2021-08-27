القضاء العراقي: إحباط محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، إحباط عملية ابتزاز إلكتروني للتلاعب بنتائج الانتخابات العامة البرلمانية، التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر المقبل، وتغيير نتائجها، وإحداث فوضى سياسية في البلاد.

وأوضح قاضي التحقيق المختص أنّ تحريات قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية، قادت إلى الكشف عن مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني إحداث الفوضى السياسية، بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء.

وأوضح البيان أن «هذه المجموعة كانت تروم الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية، وأن أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث ناقشوا موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي».

ونسب البيان إلى قاضي التحقيق قوله: إنه جرى طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج تليجرام من قبل أحد المتهمين، تكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، بخط مُشترى من خارج العراق، وإطلاق القناة باسم «سيدة الخضراء»، وبدأت النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي، وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية.

وأكد البيان أن التحقيقات القضائية نتج عنها اعتراف اثنين من أصل ثلاثة متهمين حالياً، وهم موقوفون، بعد اعتراف مدعوم بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الإلكترونية، ولا يزال التحقيق مستمراً لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة.