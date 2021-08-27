تأجيل اجتماع بايدن وبينيت إلى الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول في البيت الأبيض ومسؤول إسرائيلي، الخميس، إن اجتماعا كان مقررا بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأجل إلى الجمعة.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: إن الاجتماع، الذي كان مقررا صباح الخميس، تأجل نظرا لانشغال بايدن في مشاورات مع كبار مساعديه في أعقاب انفجارين وقعا قرب مطار كابول وسط عمليات إجلاء من أفغانستان.

وقال البيت الأبيض في بيان: «التقى الرئيس مع فريق الأمن القومي ومع القادة على الأرض. سيستمر بالاطلاع على المستجدات طوال النهار».

وأسفر هجوم مطار كابول عن مقتل 12 جنديا أميركيا وإصابة 15 آخرين، بحسب الجنرال كينيث ماكنزي الذي أضاف أن «عدداً من المدنيين الأفغان قتلوا وجرحوا خلال الهجوم».