بارنييه.. مفاوض «بريكست» يترشح للرئاسة الفرنسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن ميشيل بارنييه، المفاوض الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اليوم الخميس، أنه سيسعى إلى تمثيل الحزب الجمهوري الفرنسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بارنييه، في تصريحات لمحطة "تي اف 1" الفرنسية مساء اليوم، "قررت أن أخوض الانتخابات وأن أكون رئيساً لفرنسا المتصالحة مع نفسها من أجل احترام الفرنسيين وجعل فرنسا محترمة".

وأضاف بارنييه "لقد تعلمت شيئاً مهماً لبلدنا، وهو أنك عندما تعرف كيف تحترم الناس وتجمعهم حول طاولة واحدة، فإننا ننجح".

ولن يكون الأمر سهلاً على وزير الشؤون الخارجية الفرنسي السابق الذي شغل أيضاً منصب وزير الزراعة البالغ من العمر 70 عاماً. وعلى الرغم من ظهوره بكثافة في التغطية الصحفية الدولية لدوره في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلا أن بارنييه لا يزال غير معروف للكثيرين في فرنسا، بما في ذلك أولئك الذين هم خارج دوائر النخبة.

ويواجه بارنييه ميداناً مزدحماً إذ سبق أن أعلن كل من عضو البرلمان إريك سيوتي وفاليري بيكريس التي تدير منطقة باريس عن نيتهما خوض الانتخابات التمهيدية على مستوى الحزب الجمهوري من أجل الحصول على بطاقة ترشيح حزب يمين الوسط. وفي الوقت نفسه، يحاول السياسي المستقل كزافييه برتراند رئيس منطقة "أوت دو فرانس" الإدارية في شمال فرنسا، ذو التوجه اليميني الديغولي دون أن يكون عضواً في الحزب الجمهوري، الحصول على الدعم من الحزب ليكون مرشح اليمين دون المشاركة في أي انتخابات تمهيدية.