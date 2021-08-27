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فيضانات فنزويلا.. عشرات القتلى والمفقودين وآلاف المتضررين

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آثار فيضانات فنزويلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت غرب فنزويلا، إلى 20 قتيلا، فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين.

وأعلنت السلطات الفنزويلة حالة طوارئ في تسع ولايات في وقت تضرر أكثر من 54 ألف شخص من جراء الأمطار، وفق وزير الداخلية ريميخيو سيبايوس الذي حذر مؤخرا من أن هطول الأمطار سيستمر “عشرة أيام أخرى”.

وتقع أكثر المناطق تضررا في ولاية ميريدا، حيث فاض نهر موكوتيس ليغمر إحدى القرى قاطعا خطوط الكهرباء والاتصالات ليرتفع عدد الضحايا إلى عشرين بعدما كان 15 حسب مسؤول محلي.

وهطلت أمطار غزيرة أيضا على أجزاء أخرى من فنزويلا بينها العاصمة كراكاس.

ودمرت الأمطار أكثر من ثمانية آلاف منزل في 11 ولاية، حسبما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو الذي نسب ظواهر الطقس القصوى للتغير المناخي.

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