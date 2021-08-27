طالبان: انفجارات مطار كابل ناجمة عن تفجير الجيش الأمريكي لذخائره

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت حركة “طالبان”، اليوم الخميس أن الانفجارات الأخيرة الواقعة في محيط مطار كابل، ناجمة عن تفجير الجيش الأمريكي لذخائره.

ولفت المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، إلى أن صوت الانفجار الذي سمع في كابل هذه الليلة، نجم عن تفجير الجيش الأمريكي لذخائره.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، لقناة الجزيرة التلفزيونية يوم الخميس إنها “حذرت القوات الأجنبية من تداعيات التجمع الكبير في مطار كابول”.

وتابع بقوله إن تجمع عدد كبير من الناس حال دون اتخاذ إجراءات أمنية كافية.

ووقع انفجاران جديدان في محيط مطار كابل، قبل لحظات.‏

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي، قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابل صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حسابها على قناة تليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل اليوم الخميس.