سلسلة غارات لمقاتلات التحالف على مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، غربي مأرب، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

أتى ذلك تزامناً مع شن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، سلسلة غارات جوية على مواقع وآليات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي مأرب والبيضاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن “مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب”.

كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات ومعدات ومواقع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة رحبة جنوبي المحافظة ذاتها، فيما استهدفت بعدة غارات أخرى؛ تجمعات وآليات قتالية للميليشيات في جبهة نعمان شمال شرقي محافظة البيضاء.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر من الميليشيات الحوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة اللعيرف ومحزمات ماس شمال غربي محافظة مأرب.