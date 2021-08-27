جنرال أميركي في أفغانستان: نتوقع مزيداً من الهجمات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

توقع جنرال أميركي يشرف على عمليات الإجلاء من أفغانستان، حدوث هجمات أخرى شبيهة بالهجومين اللذين شنهما تنظيم “داعش” على مطار كابل، الخميس.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي إن الولايات المتحدة ستلاحق منفذي الهجومين إذا أمكن العثور عليهم.

وأضاف أن الهجومين، اللذين أوديا بحياة 12 جنديا أميركيا وعشرات الأفغان، لن يثنيا الولايات المتحدة عن مواصلة إجلاء الأميركيين وغيرهم.

وحذر ماكنزي من استمرار وجود تهديدات أمنية “نشطة للغاية” في المنطقة المحيطة بمطار العاصمة الأفغانية، وتابع: “نتوقع استمرار هذه الهجمات”.

وأكد العسكري الأميركي: “طُلب من قادة حركة طالبان اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، لمنع تفجير انتحاري آخر بمحيط المطار”.

كما لفت إلى أنه لا يرى أي مؤشر على أن طالبان سمحت بحدوث هجومي الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، اقترح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن استمرار الإجلاء، وعبر عن “أعمق تعازيه لذوي وزملاء جميع القتلى والجرحى في كابل”.