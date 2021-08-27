أوستن: “لن نثني عن المهمة التي بين أيدينا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أعرب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، عن “خالص تعازيه” لأحباء وزملاء جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجمات في العاصمة كابل الخميس.

وأضاف أوستين في بيان “لقد أزهق الإرهابيون أرواحهم في نفس اللحظة التي كانت فيها هذه القوات تحاول إنقاذ حياة الآخرين”.

ويتابع البيان “نحزن على خسارتهم، وسنعالج جراحهم، وسندعم أسرهم في ما سيكون بالتأكيد حزنا مدمرا”.

وشدد الوزير الأميركي أنه رغم الهجومين “لن نثني عن المهمة التي بين أيدينا”.

يشار إلى أن الهجوم على مطار كابل، أدى لمقتل 12 جنديا أميركيا وإصابة 15 آخرين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين الأفغان جراء الهجوم الانتحاري المزدوج إلى 60 شخصا على الأقل.