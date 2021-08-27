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بايدن: لا دليل على تنسيق طالبان وداعش بشأن هجوم كابل

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بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الاميركي جو بايدن، الجمعة، إنه لا دليل على تنسيق بين "طالبان" و"داعش" في ما يخص هجوم كابل.

وأعلن بايدن أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش".

 

وأضاف أن "من مصلحة طالبان مغادرة القوات الأميركية في الوقت المحدد".

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.

 

وذكر مسؤولان أمريكيان بحسب وكالة "أسوشيتد برس" أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 عسكريا في صفوف القوات الأمريكية بينهم 11 عناصر في المشاة البحرية وطبيب عسكري، محذرين من أن الحصيلة قد ترتفع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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