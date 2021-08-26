عميد كلية الحاسبات بحلوان يلتقي مسؤولي مستشفى 57357

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

التقى بالأمس وفد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، برئاسة عميد الكلية الأستاذ الدكتور أسامة إمام، والدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مي الدفراوي مسجل برنامج المعلوماتية الطبية، عددا من مسئولي مستشفى ٥٧٣٥٧.



وبدأت الزيارة بلقاء دكتور محمد عجاج استشاري طب الأطفال والمدير الطبي للمستشفي.

وأوضح الدكتور أسامة إمام سبل التعاون التي تنشد الكلية أن تولي المستشفي اهتماما بها ومن أهمها التدريب الصيفي للطلاب، فضلا عن الندوات التي ترحب الكلية بتواجدها من الجانب الطبي.

وأفادت الدكتورة منال عبدالقادر بأن العام الجامعي القادم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ سوف يشهد تخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية وأن متطلبات التخرج تستلزم أن يقدم الطلاب مشروعات فيها حلول لمشاكل تواجه مختلف التخصصات الطبية ووفقا لعدد الطلاب فإنه يتوقع أن يقدم عدد ٦٠ مشروع لعدد ٣٠٠ طالب، وذلك يتطلب إشراف من الجانبين الأطباء جنبا إلى جنب بجانب أساتذة الكلية.

واشتملت الزيارة على المرور على كافة أجنحة المستشفى والتعرف على كافة الإمكانيات.

ووجه وفد كلية الحاسبات كل الشكر لحسن الاستضافة والاهتمام البالغ وتم التأكيد على أن تبدأ أولى خطوات التعاون بأن يكون هناك ندوة تعريفية من جانب مستشفى ٥٧٣٥٧ تعقد داخل جامعة حلوان في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.