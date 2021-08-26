أستراليا تشكر دولة الإمارات على تسهيل إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

وجه سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، الشكر لدولة الإمارات على تسهيل إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس.

وجدد رئيس وزراء أستراليا شكره وبالغ تقديره للتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان، إضافة إلى دبلوماسيي الدول الصديقة والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان خلال هذه الظروف والتحديات الصعبة.

وأكد أن التسهيلات الإماراتية كان لها كبير الأثر في دعم جهود الحكومة الأسترالية العاجلة في إجلاء مواطنيها وحاملي التأشيرات من أفغانستان و الآلاف من مواطني الدولة الصديقة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء أستراليا - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.