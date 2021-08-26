تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول بأفغانستان

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول بأفغانستان، والذي أوقع 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.



وقبل قليل، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن عناصر من تنظيم داعش استهدفت مدنيين بإطلاق الرصاص في أعقاب انفجاري مطار كابول.

وأضاف ماكينزي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل مهمتنا في إجلاء مواطنينا والمتعاونين من أفغانستان.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا ملطخين بالدماء يُجرون في عربات، أو طفلًا يمسك بذراع رجل مصاب في الرأس.

وأظهرت مشاهد أخرى جثثا ملقاة في مياه قناة تصريف فيما يحاول ناجون الوقوف.

وسمعت صرخات استغاثة بينما كان أفراد يبحثون عن أقاربهم بعد الانفجارين.

وتصاعد دخان كثيف في الهواء فيما بدأ رجال ونساء وأطفال يركضون في جميع الاتجاهات للابتعاد عن الموقع.

ووقع انفجار بالقرب من أبيي غايت إحدى بوابات الوصول إلى المطار، والآخر قرب فندق بارون بحسب البنتاجون.