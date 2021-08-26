شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. المملكة ترسل الطائرة الإغاثية الثانية إلى الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى الجمهورية الجزائرية ثاني طائرة تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-

ويأتي هذا بهدف الإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في بعض المدن الجزائرية مؤخرًا، وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة، وتأتي المساعدات لتأكيد عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.