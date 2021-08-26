شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت وزيرة الدفاع بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر في بيروت اليوم، بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا.

وجرى خلال اللقاء عرض التحضيرات الجارية لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، إضافة إلى آخر مستجدات الوضع في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة والانتخابات النيابية المقبلة.

وأعربت فرونتسكا عن قلقها العميق إزاء المصاعب التي يعيشها الشعب اللبناني، مشيرةً إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة تتمتع بالصلاحيات ومن شأنها أن تنتج في ظل المرحلة الحرجة التي يرزح تحتها لبنان.