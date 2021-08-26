انت الان تتابع خبر البنتاغون: طالبان أحبطت عدداً من الهجمات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تملك أي معلومات قد تشير إلى تورط "طالبان" في الهجوم الذي استهدف اليوم الخميس مطار كابل، لافتة إلى أن الحركة أحبطت عددا من مثل هذه العمليات.
وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيت ماكينزي: "أعتقد أنه لا توجد حاليا أي دلائل قد تقنعني بأن "طالبان" من سمح بحدوث ذلك".
وأوضح ماكينزي أن "طالبان" مهتمة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في المهلة المحددة أي حتى 31 أغسطس، لأن الحركة تأمل في استعادة السيطرة على مطار كابل... "لدينا أهداف مشتركة".
وأكد أن الولايات المتحدة تتبادل معلومات مع "طالبان" حول الهجمات الإرهابية التي قد يتم تحضيرها بما في ذلك لاستهداف المطار، وشدد على أن عناصر الحركة "أحبطوا عددا من مثل هذه الهجمات".
وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.
وأوضح ماكينزي أن "طالبان" مهتمة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في المهلة المحددة أي حتى 31 أغسطس، لأن الحركة تأمل في استعادة السيطرة على مطار كابل... "لدينا أهداف مشتركة".
وأكد أن الولايات المتحدة تتبادل معلومات مع "طالبان" حول الهجمات الإرهابية التي قد يتم تحضيرها بما في ذلك لاستهداف المطار، وشدد على أن عناصر الحركة "أحبطوا عددا من مثل هذه الهجمات".
وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.