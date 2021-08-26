ماركا الإسبانية تكشف تفاصيل انتقال مبابي لريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان اتفقا على انتقال النجم كيليان مبابي إلى نادي العاصمة الإسبانية، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن الناديين يعتبران صفقة انتقال مبابي أمراً مفروغاً منه، ويمكن أن يصبح توقيع النجم الفرنسي لفريق ريال مدريد يوم الجمعة رسميًا.