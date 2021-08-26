الإمارات تدين الهجوم خارج مطار كابول وتؤكد أنه يتنافى مع القيم الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن قتلى وإصابات.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل عاجل، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول بأفغانستان، والذي أوقع 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.