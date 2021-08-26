دولة الإمارات تبدأ استضافة العائلات الأفغانية مؤقتا في إطار مبادراتها الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت دولة الإمارات في استضافة العائلات الأفغانية وتوفير الرعاية لها في المجتمع مؤقتاً، في إطار مبادرتها الإنسانية.



وتنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار المبادرات الإنسانية العالمية لدولة الامارات العربية المتحدة، بدأت الدولة استضافة العائلات الأفغانية من نساء وأطفال، إضافة إلى اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة ويحقق الأهداف النبيلة لدولة الامارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف.

تأتي هذه المبادرة تزامنا مع قيام دولة الإمارات بتسهيل تقديم الدعم واستقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب والأفغان من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

وتأتي هذه المبادرة كذلك في إطار النهج الإنساني الذي تتعامل به الدولة مع تطورات الأوضاع في أفغانستان، وضمن رسالتها الإنسانية العالمية على الساحة الدولية عامة و تجسيدا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الداعية التي التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات، وإيمانه بأن مد يد العون للفئات والمجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة في ظل الظروف الصعبة، التزام أخلاقي أصيل لتوفير الدعم الانساني لهذه الفئات وهو جزء من رسالة الامارات ونهجها علي المستوي العالمي.