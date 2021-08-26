شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حمودة: التسامح الدينى فى مصر يؤهلها للعب دور الوسيط بصراعات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، إن التسامح الدينى فى مصر يؤهلها للعب دور الوسيط المتفاهم في صراعات المنطقة، موضحًا أن الاعتدال المصرى ورفض أفكار الجماعات الإرهابية أدى لاستعادة مصر دورها الإقليمى.

وأضاف الكاتب الصحفى عادل حمودة، في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن هناك امتنان عربى لوجود القدرة العسكرية المصرية الشاملة، لافتا إلى أن امتلاك القدرة يبدأ بامتلاك الوعى والتفكير.

وأوضح الكاتب الصحفى عادل حمودة، أن الإرادة السياسية المصرية متطورة وتسبق المجتمع في الكثير من القضايا، مشيرا إلى أن مصر لا تصنع سياساتها الخارجية من المنطق الدينى ولكن من المنطق السياسى، مؤكدا أن الصحافة هي وسيط المعرفة.

وتابع الكاتب الصحفى عادل حمودة: رفضت دعوة لزيارة قصر الاتحادية 5 مرات فى زمن الجماعة الإرهابية.