"أشادوا بصوته".. الفنان حسين أبوحجاج يرفع الآذان داخل مسجد بالمنيا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نال فيديو تداولته صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه الفنان حسين أبوحجاج، وهو يرفع الآذان داخل أحد مساجد مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

«صوته روعة، الله عليك يا عم حسين»، بهذه الكلمات عبّر أهالي مركز بني مزار، ومحافظة المنيا، عن إعجابهم بأداء "أبوحجاج"، وهو يرفع الآذان.

واشتهر "أبو الحجاج" بالعديد من الأدوار، منها أشرف في مسلسل الكبير أوي، ولؤي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأيضا في فيلم صعيدي رايح جاي.

وظهر الفنان أبوحجاج، مؤخرًا وهو يعمل داخل ورشة لتصليح الكاوتش يمتلكها داخل مدينة بني مزار.