بعد هجوم كابول.. بريطانيا تواصل عمليات الإجلاء وألمانيا تنهيها

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا «ستواصل» عملية إجلاء رعاياها والمدنيين الأفغان من كابول على الرغم من هجوم اليوم الخميس الذي استهدف مطار كابول حيث تتم عمليات الإجلاء.

وفيما يتعلق بالهجوم قال جونسون «كنا نتوقعه»، مضيفاً «سنواصل هذه العملية، ونحن الآن نقترب من نهايتها على أي حال».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الخميس، مقتل عدد من جنودها في التفجيرين دون تحديد عدد.

لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصدر أن أربعة جنود قتلوا في الهجوم.

وعقب الهجوم، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور، اليوم الخميس، أن بلادها أنهت عملية الإجلاء التي كانت تنفذها من مطار كابول.

وقالت الوزيرة «جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفدرالية، الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة إلينا على الأرض، قد غادروا كابول جواً»، مضيفة أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

وأعلن المتحدث باسم طالبان لوكالة فرانس برس أن انفجاري مطار كابول أسفرا عن سقوط 13 إلى 20 قتيلاً و52 جريحاً.

ألمانيا أنهت عملية الإجلاء الخاصة بها من أفغانستان، ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على الأمور في أفغانستان، يحتشد آلاف الأفغان أمام مطار كابول في محاولة لمغادرة البلاد عبر عمليات الإجلاء التي تقوم بها العديد من الدول لرعاياها ودبلوماسييها والأفغان الذين عملوا معها.