العراق يعلق آمالاً على قمة بغداد للتعاون والشراكة

ابوظبي - سيف اليزيد - صرح الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، بأن مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة المزمع انطلاقه بعد غد السبت سيساهم في التعاون من أجل تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسار الحوار البنّاء.

وقال الرئيس العراقي، خلال لقائه عددا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي تزور العراق حاليا لتغطية فعاليات مؤتمر قمة بغداد

للتعاون والشراكة: إن «الحضور الواسع في اجتماع قمة بغداد يدل على الاهتمام بالعراق والرغبة في ضمان أمن واستقرار البلد»، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وأضاف صالح أن «العراق بلد محوري في المنطقة، وأن علاقاته المتوازنة مع الجميع وموقعه الجغرافي يجعلانه عنصرا فاعلا في الحوار وساحة لتلاقي المصالح الإقليمية، وأن الأزمات المستحكمة في المنطقة تعود إلى انهيار منظومتها الأمنية والتعاونية بسبب الحروب والنزاعات وغياب العراق عن دوره الطبيعي».

وأكد أن عودة العراق لدوره عبر دولة بسيادة كاملة سيكون مرتكزا للأمن والاستقرار الإقليمي، وأن العراق عانى طويلاً من أزمات وكوارث من الحروب والاستبداد والإرهاب، وكان ساحة تصفيات حسابات الآخرين، وتضررت جرّاءها كل المنطقة، وحان الوقت لتجاوز المرحلة السابقة والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح برهم صالح أن الحل في العراق هو حل عراقي، والعراقيون مصرون على المضي نحو دولة مقتدرة والانطلاق نحو الإصلاح المنشود، ومواجهة التحديات الداخلية.

ودعا إلى ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب، ومكافحة آفة الفساد المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعنف والإرهاب والتطرف، ودعا لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره عنصراً أساسياً لمكافحة الإرهاب.