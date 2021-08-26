تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مطار كابل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 36 ثانية

أعلنت وكالة أعماق، وهي الذراع الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية، أن التنظيم تبنى “التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابل وأوقعا عشرات القتلى والجرحى”، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت وكالة “أنباء أعماق” في حسابها على “تليغرام”، إن “التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل اليوم الخميس”.

وشهد محيط مطار “حامد كرزاي” الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس، تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم مواطنون أميركيون.

وأكد المتحدث باسم وزارةالدفاع الأميركية “البنتاغون” جون كيربي، أن “انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)”، واصفا إياه بـ”هجوم مركب خلف ضحايا بين الأميركيين والمدنيين”

يشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، كان قد أكد أن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في أفغانستان “حقيقي جدا”، وذلك بعد الهجوم الذي وقع قرب مطار كابل وأسفر عن مقتل 12 جنديا أميركيا ونحو 60 مدنيا أفغانيا.

وأضاف ماكينزي في مؤتمر صحفي أن “اعتداء كابل دليل على ذلك”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التنظيم لم يمنع الولايات المتحدة من تنفيذ مهمتها في أفغانستان.