سماع دوي انفجار جديد في كابل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

سُمع دوي انفجار جديدة في العاصمة الأفغانية كابل. وفي وقت سابق، شهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي البوابة الرئيسية للمطار.

ودانت حركة “طالبان” الأفغانية بشدة التفجيرين الذين وقعا اليوم في محيط مطار كابل وخلفا أكثر من 40 قتيلا، معتبرة أن سبب الهجوم هو وجود قوات أجنبية في المطار.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد عبر “تويتر”: “تدين الإمارة الإسلامية في أفغانستان بشدة التفجيرين الذين وقعا في محيط مطار كابل، حيث تتحمل قوات الولايات المتحدة المسؤولية عن الأمن”.

وأضاف مجاهد: “نولي أهمية كبيرة لأمن وحماية شعبنا، وكل المتورطين في هذه الجريمة سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم بشدة”.

من جانبه قال عبد القهار بلخي أحد أعضاء اللجنة الثقافية بحركة “طالبان” لقناة “خبر ترك” التركية: “بمجرد الوقوف على الحقائق في المطار ومغادرة القوات الأجنبية، لن تقع مثل هذه الهجمات بعد ذلك”.

وشهد محيط مطار كابل تفجيرين استهدفا حشودا من الأفغانيين كانوا يسعون لمغادرة بلادهم، حيث سقط أكثر من 40 قتيلا و100 جريح.

ونقل موقع “بوليتيكو” عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع آخر قولهما أن تنظيم “داعش” يقف وراء الهجوم.

وأكد مصدر مطلع على تقارير للكونغرس لـ”رويترز” أن مسؤولين أمريكيين يعتبرون أن “جماعة خراسان” الفرع المحلي لتنظيم “داعش”، قد تكون وراء التفجير.

ونقلت وسائل إعلام غربية مساء الخميس عن مصادر عدة أن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن مقتل 10 عسكريين أمريكيين على الأقل.