شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان توضح السبيل الأمثل لاستقرار المنطقة بعد حادث «كابل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان في اتصال هاتفي اليوم، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تطورات الوضع الراهن في أفغانستان.

وشارك الجانبان، وجهة نظر باكستان بشأن دعم السلام والاستقرار في أفغانستان التي تعد من مصلحة باكستان وباقي دول المنطقة.

وأكّد رئيس الوزراء الباكستاني، أهمية ضمان أمن وسلامة وحماية حقوق جميع الأفغان، عاداً التسوية السياسية الشاملة هي السبيل الأمثل للمضي قُدماً في عملية استقرار المنطقة.

وأضاف أن الوضع الحالي في أفغانستان، يتطلب مشاركة مستمرة من المجتمع الدولي، فيما دعا رئيس المجلس الأوروبي لزيارة باكستان خلال الفترة المقبلة.