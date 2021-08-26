شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعبر عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاجتماعي ‏والاقتصادي السريع في لبنان، داعياً القادة السياسيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على وجه ‏السرعة.‏ وأكّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي اليوم، أن الشعب ‏اللبناني يعاني كل يوم من تضخّم مفرط ونقص حاد في الوقود والكهرباء والأدوية، وحتى من عدم توفر ‏المياه النظيفة.‏ وقال دوجاريك: إن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل حكومة يمكنها تقديم الإغاثة الفورية ‏وكفالة العدالة والمساءلة لشعب لبنان، وقيادة مسار إصلاح طموح وهادف لاستئناف الخدمات ‏الأساسية واستعادة الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة وبثّ الأمل في مستقبل أفضل.‏