شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعبر عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي السريع في لبنان، داعياً القادة السياسيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على وجه السرعة. وأكّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي اليوم، أن الشعب اللبناني يعاني كل يوم من تضخّم مفرط ونقص حاد في الوقود والكهرباء والأدوية، وحتى من عدم توفر المياه النظيفة. وقال دوجاريك: إن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل حكومة يمكنها تقديم الإغاثة الفورية وكفالة العدالة والمساءلة لشعب لبنان، وقيادة مسار إصلاح طموح وهادف لاستئناف الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة وبثّ الأمل في مستقبل أفضل.