شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري: مقتل 12 جندياً أمريكيا وإصابة 15 آخرين بهجوم كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن انتحاريين يشير التقييم إلى انتمائهما لتنظيم داعش، نفذا الهجوم عند مطار كابول، مما أدى إلى مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين.

وقال "ماكينزي"، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون)، إن التفجير أعقبه إطلاق نار، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء من أفغانستان ستتواصل على الرغم من الحزن على القتلى، فيما أوضح أن نحو ألف مواطن أمريكي مازالوا في أفغانستان.