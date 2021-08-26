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قائد عسكري: مقتل 12 جندياً أمريكيا وإصابة 15 آخرين بهجوم كابول

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الدمام - شريف احمد - أكد الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن انتحاريين يشير التقييم إلى انتمائهما لتنظيم داعش، نفذا الهجوم عند مطار كابول، مما أدى إلى مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين.

وقال "ماكينزي"، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون)، إن التفجير أعقبه إطلاق نار، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء من أفغانستان ستتواصل على الرغم من الحزن على القتلى، فيما أوضح أن نحو ألف مواطن أمريكي مازالوا في أفغانستان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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