وسائل إعلام: سماع دوي انفجار ثالث في محيط مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار ثالث في محيط مطار كابول، وذلك عقب انفجارين ضربا المطار في وقت سابق اليوم وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولم يكشف حتى الآن عن حصيلة الخسائر التي تسبب فيها الانفجار الثالث، وسبق أن أظهرت تقارير أولية مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين جراء الانفجارين اللذين وقعا في وقت سابق اليوم.



وسادت "حالة من الهلع" في صفوف الأفغان المحتشدين قرب مطار كابول الذي استهدف بانفجارين وفق ما روى شهود، وذلك بعد ساعات على تحذير دول غربية من وجود مخاطر عالية بوقوع هجوم.

قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 أغسطس/ آب لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان واستكمال إجلاء الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان بعدما سقطت في أيدي طالبان، كان آلاف الراغبين في المغادرة لا يزالون محتشدين الخميس قرب المطار.

وتجاهلوا التحذيرات الغربية التي صدرت قبل يوم وأشارت إلى تهديدات موثوقة بوقوع عمليات انتحارية حول المطار، حيث نظم الغرب جسرًا جويًا ضخمًا منذ استيلاء طالبان المفاجئ على السلطة في منتصف الشهر الحالي.

وعند غروب الشمس سمع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجارين اللذين وقعا قرب مطار كابول اسفرا عن سقوط 13 إلى 20 قتيلا و52 جريحا.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا ملطخين بالدماء يُجرون في عربات، أو طفلًا يمسك بذراع رجل مصاب في الرأس.

وأظهرت مشاهد أخرى جثثا ملقاة في مياه قناة تصريف فيما يحاول ناجون الوقوف.

وسمعت صرخات استغاثة بينما كان أفراد يبحثون عن أقاربهم بعد الانفجارين.

وتصاعد دخان كثيف في الهواء فيما بدأ رجال ونساء وأطفال يركضون في جميع الاتجاهات للابتعاد عن الموقع.

ووقع انفجار بالقرب من أبيي غايت إحدى بوابات الوصول إلى المطار، والآخر قرب فندق بارون بحسب البنتاغون.