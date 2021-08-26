ابتداءً من شهر سبتمبر القادم.. الخطوط السعودية تعلن قرارا مهما بشأن رحلاتها الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قررت الخطوط السعودية رفع السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ابتداءً من شهر سبتمبر القادم



وبحسب بيان الشركة فإنه بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية على الرحلات الداخلية (52%).

وكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات "السعودية" الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد.

وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية ما يزيد على (372) ألف مقعد، كما يتم عبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.

وأمس الأربعاء، أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، قرارا يمنع سفر غير المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في الرحلات الداخلية، وذلك منذ بداية سبتمبر/أيلول المقبل، الأمر الذي أثار تساؤلات المحصنين في تطبيق "توكلنا"، بعد إصابتهم بالفيروس وتلقيهم الجرعة الأولى.

وفي بيانها المنشور على حسابها بتويتر، أوضحت الخطوط السعودية أنه يستثنى من ذلك القرار الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة، وفقا لما تصدره الجهات الصحية.

وكان السؤال الأكثر شيوعا على بيان الخطوط السعودية يتمحور حول إمكانية سفر الشخص الذي تلقى جرعة واحدة من إحدى اللقاحات المعتمدة في السعودية، وأصيب بفيروس كورونا، فبات محصنا في بيانات تطبيق توكلنا.

ويوم الثلاثاء، أعلنت السعودية إجراءات جديدة حول السفر للمقيمين بالمملكة، القادمين من دول ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية متمثلة بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية"، إنه تم إصدار موافقة الجهة المختصة على رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، واستئناف فتح الطيران السعودي للمقيمين داخل المملكة.

وسيكون رفع التعليق للأجانب المقيمين داخل المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا في السعودية قبل مغادرتهم، والسماح لهم بالعودة بشكل مباشر، على أن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.