عاجل.. مقتل 4 جنود أمريكيين جراء انفجاري كابول

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

لقي 4 جنود في الجيش الأمريكي مصرعهم، اليوم الخميس، جراء انفجارين وقعا خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول.



ونقلت رويترز عن مصادر قولها: إن "أربعة من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل قتلوا في انفجارين وقعا خارج مطار كابول".

وفي بيان منفصل، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن "عددا من الجنود الأمريكيين قتلوا في الهجوم لكنه لم يحدد عددا.

وأضاف في البيان أن آخرين أصيبوا، و"عددا من الأفغان" قتلوا وأصيبوا أيضا.