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محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

تباين متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في تعاملات مساء الخميس 26 أغسطس 2021، في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات.



وسجل متوسط سعر الدولار في مكاتب الصرافة، والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، خلال تعاملات الخميس، نحو 1470 دينارا للشراء، و 1480 دينارا للبيع، وذلك حسب موقع إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، منتصف أغسطس/آب، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية للعراق، قال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن "سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث إن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار إضافة إلى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة".

وأكد على أن "تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر العراقي على أساس أن السلع التي تأتي من الخارج تستفيد من قوة الدينار العراقي تجاه الدولار لأن عملة الدولار عملة عالمية، وعندما يتم رفع سعر صرف الدولار سترفع تنافسية السلع وتنخفض، لأنها تقل الصادرات العراقية من دول الخارج".

وارتفع سعر صرف الدولار في بورصتيّ الكفاح، والحارثية، المركزيتين في بغداد، إلى نحو 1474.45 دينارا.

بينما انخفض سعر صرف الدولار، في بورصات البصرة، والموصل، كركوك، نحو 1474 دينارا.

فيما سجل سعر صرف الدولار في بورصة أربيل، نحو 1473.75 دينار.

وارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1731.24 دينار للشراء، و 1733.24 دينار للبيع، مقابل نحو 1727.82 دينار للشراء، و 1730.03 دينار للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، نحو 2016.84 دينار للشراء، و2020.98 دينار للبيع.

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، فى تعاملات اليوم، إلى نحو 391.33 دينار للشراء، و392.12 دينار للبيع، مقابل نحو 391.78 دينار للشراء، و392.47 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 400 دينار للشراء، و400.17 دينار للبيع، مقابل نحو 400.31 دينار للشراء، و400.42 دينار للبيع.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4875.36 دينار للشراء، و 4890.43 دينار للبيع، مقابل نحو 4879.80 دينار للشراء، و 4893.42 دينار للبيع.