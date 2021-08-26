انفجار كابول.. مقتل 10 جنود أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 10 جنود في الجيش الأمريكي مصرعهم، اليوم الخميس، جراء انفجارين وقعا خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول، بحسب رويترز.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله:" معلومات أولية تشير إلى مقتل 10 من أفراد القوات الأمريكية جراء انفجاري مطار كابول".

وفي بيان منفصل، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن "عددا من الجنود الأمريكيين قتلوا في الهجوم لكنه لم يحدد عددا.



وأضاف في البيان أن آخرين أصيبوا، و"عددا من الأفغان" قتلوا وأصيبوا أيضا.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم طالبان، أن الانفجارين اللذين وقعا قرب مطار كابول، اسفرا عن سقوط 13 إلى 20 قتيلا و52 جريحا.

وقال ذبيح الله مجاهد "معلوماتنا الأولية تشير إلى سقوط 13 إلى 20 قتيلا و52 جريحا في الانفجارين قرب مطار كابول" الذي كان في وقت سابق "دان بشدة" على "تويتر" هذه الهجمات.

وبدورها، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن برلين ستحاول مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان بعد 31 أغسطس/آب، معربة عن اعتقادها بأن الهجمات قرب مطار كابول نفذها انتحاريون.

الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش كشف عن عقد اجتماع الإثنين المقبل بشأن أفغانستان مع مبعوثي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وكانت الولايات المتحدة ودول حليفة لها قد حذّرت من خطر "وشيك" يتهدد مطار كابول بناء على معلومات استخبارية.

ويفترض أن يغادر الجنود الأمريكيون الذين يتولون حاليا أمن المطار أفغانستان بحلول الثلاثاء 31 آب/أغسطس، موعد انتهاء مهلة حدّدها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن إنجاز الانسحاب ضمن المهلة يتطلّب وقتا أطول مما يعقّد إجلاء الأجانب والأفغان الأكثر عرصة للخطر بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وتباطأت وتيرة رحلات الإجلاء من مطار بعدما تسارعت في الأيام الأخيرة.