شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل 4 جنود أمريكيين جراء انفجاري كابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 4 جنود في الجيش الأمريكي مصرعهم، اليوم الخميس، جراء انفجارين وقعا خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول.



ونقلت رويترز عن مصادر قولها: إن "أربعة من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل قتلوا في انفجارين وقعا خارج مطار كابول".

وفي بيان منفصل، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن "عددا من الجنود الأمريكيين قتلوا في الهجوم لكنه لم يحدد عددا.

وأضاف في البيان أن آخرين أصيبوا، و"عددا من الأفغان" قتلوا وأصيبوا أيضا.