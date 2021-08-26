7 إرهابيين قتلى في بلوشستان الباكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتلت الشرطة الباكستانية سبعة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية محظورة خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة أمس، أن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت موقعا للإرهابيين في منطقة «لورا لائي» بإقليم بلوشستان بناء على معلومات استخباراتية، ودخلت في اشتباكات مسلحة من عناصر إرهابية كانت في ذلك الموقع، وقتلت سبعة إرهابيين، فيما نجح ثلاثة من الفرار.

وأضاف البيان أنه صادر خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات، وأوراق عملة باكستانية وأفغانية، ووثائق حساسة.