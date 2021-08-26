شكرا لقرائتكم خبر 7 إرهابيين قتلى في بلوشستان الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح بيان صادر عن الشرطة أمس، أن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت موقعا للإرهابيين في منطقة «لورا لائي» بإقليم بلوشستان بناء على معلومات استخباراتية، ودخلت في اشتباكات مسلحة من عناصر إرهابية كانت في ذلك الموقع، وقتلت سبعة إرهابيين، فيما نجح ثلاثة من الفرار.
وأضاف البيان أنه صادر خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات، وأوراق عملة باكستانية وأفغانية، ووثائق حساسة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 إرهابيين قتلى في بلوشستان الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.