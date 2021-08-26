إضراب عن العمل في جنوب أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب أفريقيا غارقا في أزمة مالية هو من صنعها، وقد تسببت أزمته المالية المتفاقمة في عجزه عن دفع رواتب موظفيه لشهور، وبدأ بعضهم اليوم الخميس إضرابا عن العمل. ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، فقد باءت محاولات إعادة ملء خزينة الحزب بالفشل، في ظل إحجام الشركات المانحة عن تقديم تبرعات، بعد اعتماد قانون جديد يفرض الإفصاح عن التمويل، ضمن جهود إدارة الرئيس سيريل رامافوزا التي تهدف إلى تضييق الخناق على الفساد.



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