الأمم المتحدة تذكر بمأساة الروهينجا

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ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن غوتيريس القول في بيانه «إن معالجة الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي والحرمان من الحقوق والعنف المجتمعي في ميانمار أمر بالغ الأهمية».
ولا يزال ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في ظروف مزرية. و أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير صادر مؤخرا إلى أن الرحلات التي يقوم بها اللاجئون عبر خليج البنغال وبحر أندمان كانت أكثر فتكا بثماني مرات في عام 2020، مقارنة بعام 2019.
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