شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تذكر بمأساة الروهينجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في «تحقيق تقدم هادف في تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئي الروهينجا إلى ميانمار».

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن غوتيريس القول في بيانه «إن معالجة الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي والحرمان من الحقوق والعنف المجتمعي في ميانمار أمر بالغ الأهمية».

ولا يزال ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في ظروف مزرية. و أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير صادر مؤخرا إلى أن الرحلات التي يقوم بها اللاجئون عبر خليج البنغال وبحر أندمان كانت أكثر فتكا بثماني مرات في عام 2020، مقارنة بعام 2019.