أمير قطر يلتقي مستشار الأمن الوطني الإماراتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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