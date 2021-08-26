سقوط 56 جنديا وإرهابيا في النيجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع النيجرية عن مصرع 16 عنصرا من قوات الدفاع وجرح 9 آخرين في هجوم في منطقة ديفا. وقال بيان للوزارة أمس «إن الهجوم وقع في حدود الواحدة صباحا على معسكر لقوات الدفاع في منطقة باروا التابعة لديفا»، مشيرا إلى أنه بعد تبادل لإطلاق النار قتل 16 عسكريا في حين قتلت قوات الدفاع 50 إرهابيا من عناصر «بوكوحرام» قادمين من منطقة «بحيرة تشاد».



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